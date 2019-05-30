Акимов оценил затраты на проект по искусственному интеллекту в 90 млрд руб. за 6 лет

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Вице-премьер РФ Максим Акимов предложил выделить дорожную карту по развитию искусственного интеллекта, которая была разработана Сбербанком, в отдельный федеральный проект, который потребует вложение до 90 млрд руб. в течение 6 лет.

"Думаем, что операционализировать, конкретизировать то, о чем говорил Герман Оскарович, в конкретном плане мы можем довольно быстро в рамках федерального проекта", - сообщил вице-премьер на совещании по развитию искусственного интеллекта в четверг.

По словам Акимова, общее финансирование проекта в горизонте ближайших шести лет может составить до 90 млрд руб. Формирование нового федерального проекта может быть завершено не позднее октября этого года, считает он.

"Просил бы вашего поручения Минфину, Минэкономразвития, правительству заняться этим вопросом", - обратился вице-премьер к президенту РФ Владимиру Путину.

Подумали о госзаказе

В свою очередь, вице-премьер РФ Юрий Борисов не исключил государственного заказа для поддержки внедрения отечественных конкурентоспособных продуктов искусственного интеллекта для продвижения на российском рынке.

"Мне кажется, что основная задача реализации этой стратегии - это динамическое внедрение, подчеркну, отечественных решений искусственного интеллекта. А это как раз комплекс алгоритмических программных и аппаратных решений во всех сферах экономики", - сказал Борисов на совещании по вопросам развития технологий в области искусственного интеллекта, которое проводит президент РФ Владимир Путин.

По его словам, прогноз показывает, что рынок продуктов искусственного интеллекта колоссальный.

"Считаю, что реализация этой стратегии, особенно в части реализации аппаратной поддержки, создаст синергетический эффект для развития отечественной микроэлектроники. Это продукты с высокой добавочной стоимостью. Они сложные, они, к сожалению, требуют длительных сроков реализации и достаточно затратные", - заметил Борисов.

Вице-премьер отметил, что мероприятия стратегии будут направлены на создание такой продукции. "Но мне кажется, что основная задача - это продвижение этих продуктов на рынок. И я целиком и полностью согласен, что основная задача стратегии - это формирование спроса", - считает замглавы правительства РФ.

По словам Борисова, с учетом того, что продукция дорогостоящая, "возможно, придется подумать о государственном заказе внедрения этих продуктов в специализированные центры".

"Их не должно быть много, но продукты отечественного производства конкурентоспособные, наряду с чипсетами и ускорителями западными, должны прорваться на отечественный рынок", - сказал вице-премьер.

Президент РФ присоединился к замечаниям Борисова. Путин подчеркнул, что результат работы должен измеряться, хотя и некоторые цели, на первый взгляд, кажутся не очень осязаемыми.

Путин 30 мая провел совещание по развитию технологий в области искусственного интеллекта. Совещание проходило в "Школе 21" - учебном заведении Сбербанка для программистов.