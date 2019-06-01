Поиск

Центральные набережные Москвы перекроют на время марафона

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Центральные набережные Москвы, а также ряд других улиц 1 июня будут закрыты в связи с проведением благотворительного "Зеленого марафона "Бегущие сердца", сообщили "Интерфаксу" в Центре организации дорожного движения.

Так, с 0:00 субботы до 18:00 не будет движения по Москворецкой улице и Большому Москворецкому мосту; с 7:00 до 12:30 - на Болотной улице, Болотной площади, улице Серафимовича и Софийской набережной; с 7:00 до 14:30 - на Раушской, Москворецкой, Кремлевской, Пречистенской и Фрунзенской набережных, а также во 2-м Раушском переулке; с 7:00 до 15:30 - на улицах Садовническая и Балчуг, в Лубочном переулке, на Большом Устьинском мосту и Устьинской набережной; с 8:00 до 15:00 - на Котельнической, Гончарной и Краснохолмской набережных.

С четверга уже закрыто движение по Васильевскому спуску, вновь его откроют только в ночь на 3 июня.

Старт благотворительного забега на дистанцию 42,2 км намечен на 9 утра субботы, на дистанцию 4,2 км - на 10:00, на дистанцию 10 км для людей с ограниченными возможностями здоровья - на 11:00, на дистанции 10 км для остальных - на 11:05.

Москва Бегущие сердца

Новости

В московском метро выяснили причины аварий с массовыми эвакуациями

Пассажиры прибывших в "Шереметьево" рейсов несколько часов не могут получить багаж

Пассажиры прибывших в "Шереметьево" рейсов несколько часов не могут получить багаж

Главу Раменского района Подмосковья задержали по подозрению в убийстве

"Пионер" покажет оригинального "Рокетмена" при наличии прокатного удостоверения

"Пионер" покажет оригинального "Рокетмена" при наличии прокатного удостоверения

Загруженность фиолетовой ветки метро в Москве возрастет из-за запуска новой линии

Загруженность фиолетовой ветки метро в Москве возрастет из-за запуска новой линии

Электричка сбила трех человек на востоке Москвы

В некоторых районах Москвы за полдня выпала половина месячной нормы осадков

В некоторых районах Москвы за полдня выпала половина месячной нормы осадков

Мэрия пообещала высадить березовый лес на территории бывшей ГЭС в центре Москвы

Греф предложил дать Москве спецстатус для экспериментов с искусственным интеллектом

Москвичи сочли главными проблемами города дорогую парковку и плохие дороги

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');