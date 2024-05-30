В центре Москвы 1 июня перекроют улицы и набережные для "Зеленого марафона"

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - В центре Москве 1 июня в первую половину дня несколько улиц и набережных будут перекрывать для движения транспорта ради проведения забега "Зеленый марафон", сообщил городской Департамент транспорта со ссылкой на Центр организации дорожного движения.

Движение будет закрыто: с 7:50 до 15:20 на Софийской, Раушской, Космодамианской, Устьинской, Гончарной, Краснохолмской, Москворецкой, Кремлевской, Пречистенской, Фрунзенской, Лужнецкой набережных; с 01:00 до 18:00 на Большом Москворецком мосту; с 03:00 до 18:00 на улицах Ильинка, Варварка и Москворецкая, а также на площадях Васильевский спуск, Новая и Старая.

Также движения не будет с 07:50 до 13:05 на Болотной улице и в Фалеевском переулке; с 07:50 до 13:30 на Садовнической улице; с 07:50 до 13:40 на Большом и Малом Устьинских мостах; с 07:50 до 15:20 в Китайгородском проезде; с 08:20 до 11:45 на улице Хамовнический Вал; с 08:30 до 13:15 на улице Балчуг и в Лубочном переулке; с 08:40 до 11:30 на улице Лужники.

Также для транспорта будет закрыто движение по одной полосе на участке Москворецкой улицы от Москворецкой набережной до улицы Варварка: с 03:00 30 мая до 03:00 1 июня, с 18:00 1 июня до 09:00 2 июня.

С 03:00 30 мая до 09:00 2 июня движение будет закрыто по двум полосам на Большом Москворецком мосту от улицы Варварка до Болотной улицы.

На всех участках временных ограничений запрещена парковка с 00:01 1 июня до окончания мероприятия.