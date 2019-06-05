На трассе М-5 "Урал" в Подмосковье построят новый мост через Москву-реку

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - ПАО "Мостотрест" построит новый мост через Москву-реку на трассе М-5 "Урал" в Московской области.

Как говорится в сообщении "Мостотреста", в рамках заключенного контракта компания приступает к работам по I этапу проекта "Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал" - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска. Строительство автомобильной дороги М-5 "Урал" - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на участке обхода п. Октябрьский с мостом через реку Москва км 28 - км 37, Московская область".

В компании отмечают, что по контракту предстоит построить новый четырехполосный мост через реку Москва, четырехполосный путепровод и транспортную развязку с переходными участками на 34-35 км трассы М-5 "Урал". Построенные объекты станут составляющей нового участка автодороги - обхода п. Октябрьский. Заказчиком строительства выступает ФКУ "Центравтомагистраль", стоимость контракта - 3,084 млрд руб. (с НДС).

При этом указывается, что старый двухполосный мост через реку Москва 1955 года постройки на 35-ом км существующей трассы М-5 "является одним из наиболее узких мест, провоцирующих многокилометровые пробки". "Строительство 1 этапа обхода поселка Октябрьский позволит разгрузить участок и обеспечить существующий трафик. В соответствии с контактом, работы по проекту планируется завершить в декабре 2021 года", - говорится в сообщении.

Новый мост будет возведен в непосредственной близости от существующего мостового перехода. После завершения работ старый мост возьмет на себя поток автотранспорта со стороны Москвы, новый будет принимать движение со стороны области.

В "Мостотресте" также отмечают, что реализация I этапа станет началом строительства обхода поселков Октябрьский и Островцы в Московской области. "Сейчас трасса M-5 проходит через населенные пункты со светофорным движением, что создает пробки, а также отрицательно сказывается на экологии поселков. Новая трасса с параметрами автомобильных дорог IБ категории под 8 полос движения с разделительной полосой 12,5 м пойдет в обход населенных пунктов", - говорится в сообщении. В компании рассчитывают, что это позволит разгрузить участок существующей дороги через поселок Октябрьский и поселок Островцы, улучшит экологическую и транспортную обстановку в этих населенных пунктах.

"После реализации всех этапов строительства новая дорога обеспечит скоростной подъезд к Москве, Люберцам, Раменскому, Жуковскому и высокую скорость движения транзитных транспортных потоков", - заключает "Мостотрест".

При этом в ноябре 2018 г. сообщалось, что ООО "Трансстроймеханизация" (дочерняя компания ПАО "Мостотрест") проведет реконструкцию участка с 19 по 28 км автомобильной дороги М-5 "Урал" в Люберецком районе Московской области, стоимость контракта - 5,036 млрд руб. с НДС.

"Мостотрест" специализируется на строительстве и реконструкции автодорожных, железнодорожных и городских мостов, дорог, а также других инженерных сооружений, оказании сервисных услуг по эксплуатации, содержанию и ремонту автомобильных дорог и мостов, инвестировании в инфраструктурные проекты. ООО "Стройпроектхолдинг" Аркадия Ротенберга владеет 94,2% акций ПАО "Мостотрест" через АО "ТФК-Финанс", остальные 5,8% находятся в свободном обращении.