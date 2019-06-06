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В Москве расширят тротуары на 25 улицах

При этом количество полос для движения транспорта в основном сохранится, пообещали в ЦОДД

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - В Москве по программе благоустройства в 2019 году расширят тротуары на 25 улицах, в среднем на один метр. Об этом сообщил замруководителя Центра организации дорожного движения Москвы (ЦОДД) Артур Шахбазян.

В результате расширения тротуаров количество полос для транспорта в основном не изменится, заверил он.

По словам чиновника, это коснется улиц в районе Патриарших прудов, Остоженки, Киевского вокзала, вблизи театра Табакова, а также в Капотне.

В этом году город проводит комплексное благоустройство 54 улиц. На 33 из них оборудуют 33 дополнительных пешеходных перехода, на 27 устроят велопарковки, рассказал Шахбазян.

В районе Киевского вокзала он пообещал "радикальные изменения": на площади будут разделены зоны личного транспорта, общественного транспорта, зона стоянки такси ближе к главному входу в вокзал.

Москва ЦОДД

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