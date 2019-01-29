Московские власти собрались до конца года благоустроить 50 улиц и площадей

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Московские власти в течение года планируют благоустроить 50 улиц и площадей, сообщил во вторник заместитель мэра столицы Петр Бирюков на заседании президиума городского правительства.

Он уточнил, что в центре Москвы работы коснутся главным образом небольших улиц и переулков. В остальных округах знаковые для местных жителей территории обновят в рамках программы "Мой район".

По информации заммэра, до конца 2019 года в Москве также благоустроят 150 парковых и озелененных территорий. В парках, дворах, на улицах и природных территориях высадят свыше 700 тыс. деревьев и кустарников.

Более чем в 2 тыс. дворов появятся новые системы освещения, а 64 объекта, в том числе дома на набережных Москвы-реки, оборудуют архитектурно-художественной подсветкой.