Предпоследний уровень погодной опасности объявили в Москве из-за жары

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - В столичном регионе до конца дня воскресенья Гидрометцентр России объявил предпоследний - "оранжевый" уровень погодной опасности из-за жаркой погоды.

При этом среднесуточная температура превышает климатическую норму на 8-9 градусов.

Согласно прогнозам синоптиков, 8 июня температура воздуха может приблизиться к 33 градусам, побив абсолютный рекорд дня, установленный в 1948 году - плюс 32,4 градуса.

В воскресенье и понедельник в Москве и области могут пройти кратковременные дожди, однако температура останется на уровне 30 градусов. Более заметное понижение температуры москвичи смогут ощутить с четверга, 12 июня, когда, по предварительным расчетам, ожидается около 19-24 градусов в дневные часы.