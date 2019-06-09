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"Оранжевый" уровень опасности продлили в Москве до 10 июня из-за жары

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Предпоследний, "оранжевый" уровень погодной опасности, объявленный в Москве и Подмосковье накануне, продлен до 10 июня, сообщает в воскресенье Гидрометцентр России.

Предупреждение действует с полудня воскресенья в течения 33 часов из-за аномально жаркой погоды со среднесуточной температурой выше климатической нормы на 7-8 градусов, уточняет метеослужба.

"Оранжевый" уровень означает, что погода опасна, имеется вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба. Высший, "красный" уровень погодной опасности объявляется в тех случаях, когда имеется вероятность крупных разрушений и катастроф.

По данным Гидрометцентра России, помимо столичного региона "оранжевый" уровень в ЦФО действует в Ярославской, Ивановской, Костромской, Липецкой, Воронежской и Курской областях.

По прогнозу синоптиков, в воскресенье в Москве ожидается до 32, в Подмосковье местами до 33 градусов. В регионе возможны небольшой кратковременный дождь и гроза при юго-западном ветре 3-8 м/сек.

В ночь на понедельник в Москве и Подмосковье температура воздуха не опустится ниже 16-18 градусов. Днем в понедельник в Москве до плюс 28, по области местами до 30 градусов, сохраняется вероятность кратковременных дождей, грозы и града. Порывы ветра могут достигать 12-17 м/сек.

Москва Подмосковье Гидрометцентр

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