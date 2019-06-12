Столичная мэрия насчитала 7% бедных москвичей

Фото: ТАСС, Артем Геодакян

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Уровень бедности в столице - 7,2%, заявил руководитель департамента труда и социальной защиты населения Москвы Владимир Петросян.

"Столько населения проживает на доходы ниже прожиточного минимума, который составляет в среднем 16 463 рубля на душу. По экспертным оценкам и данным Росстата, в основном это семьи с двумя детьми", - рассказал Петросян в среду в интервью "Российской газете".

Он уточнил, что попадают в это число и пенсионеры, несмотря на то, что их минимальный доход в городе - 17,5 тыс. рублей.

"Но если бабушка или дедушка проживают одной семьей с детьми и тремя внуками, скажем, то вполне могут оказаться за чертой бедности", - пояснил министр столичного правительства.

Он напомнил, что адресную социальную помощь в Москве получают более 500 тыс. человек в год.

"Она может быть продуктовой, денежной, вещевой, в виде товаров длительного пользования", - добавил Петросян.