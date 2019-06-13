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В Москве запустили новую программу трудоустройства для малоимущих семей

Чиновники не будут ждать обращений о поиске работы, а сами начнут вызывать малоимущих и предлагать им помощь

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - В Москве 13 июня открыли специализированный центр занятости населения "Моя карьера", который станет частью тестируемой программы программу повышения доходов малоимущих семей. На церемонии мэр Сергей Собянин рассказал о новой модели работы служб занятости в городе.

По его словам, новая система состоит из 53 территориальных служб занятости, четырех флагманских центров "Моя работа" и одного центра "Моя карьера". "Если раньше служба занятости сидела и ждала, когда придут и напишут заявление, то теперь мы сами приглашаем людей, чтобы оказать им помощь", - сказал мэр.

В частности, центр "Моя карьера" объединил службу занятости, социальную защиту, образование и здравоохранение и помогает в основном семьям с детьми с низкими доходами или тем, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Экспериментальная программа позволит выявить такие семьи, пригласить их к разговору, помочь снять психологические барьеры, устроить ребенка в детский сад, помочь родителям с переобучением на другую более высокооплачиваемую профессию, или с поиском работы с большей зарплатой, отметил Собянин.

Даже если люди будут трудоустроены, получат дополнительные доходы, и семья выйдет из категории малоимущих, она сохранит право получать городские пособия в течение еще трех лет, заверил мэр.

По словам Собянина, первые месяцы эксперимента показали, что эта программа очень востребована и соответствует поручениям и указу президента по борьбе с бедностью.

Центр "Моя карьера" также будет помогать найти работу людям старшего возраста, подросткам от 14 лет, женщинам, находящимся в отпуске по беременности и родам, и людям с ограниченными возможностями здоровья.

Центр открыли в бизнес-центре по адресу улица Сергия Радонежского, дом 1. Кроме Собянина, в церемонии приняли участие вице-премьер Татьяна Голикова и министр труда и соцзащиты Максим Топилин.

Сергей Собянин Максим Топилин Татьяна Голикова малоимущие

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