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В московском метро произошел сбой в работе автоматов по продаже билетов

Пассажирам посоветовали покупать билеты в кассах

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Утром 13 июня в московском метро произошел сбой в работе автоматов по продаже проездных билетов, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе метрополитена.

Там уточнили, что речь идет о кратковременных сбоях. Пассажирам рекомендовали покупать билеты в кассах или пополнять проездные онлайн.

Представитель предприятия извинился за временные неудобства: "Делаем все для скорейшего восстановления нормальной работы автоматов".

Москва Московский метрополитен

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