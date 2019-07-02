Московское метро сообщило о сбое с автоматами по продаже билетов

Помехи продолжались около полутора часов

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - В Московском метрополитене утром 2 июля произошли сбои в работе автоматов по продаже билетов и пополнению счета на транспортных картах. Об этом пресс-служба предприятия сообщила около 11 утра.

Причин сбоя там не раскрыли. Пассажиров предупредили, что автоматы работают "нестабильно", и им рекомендовали обращаться в кассы пополнять проездные онлайн.

Примерно в 12:30 предприятие сообщило, что сбой устранили.

Предыдущий сбой в работе билетных автоматов в метро был 13 июня.