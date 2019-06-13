Открылся второй вестибюль станции МЦК "Стрешнево" с переходом на платформу "Ленинградская" МЖД

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - На станции "Стрешнево" Московского центрального кольца открылся второй вестибюль, имеющий переход с железнодорожной платформой "Ленинградская" Рижского направления Московской железной дороги. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе метрополитена в четверг.

"Переход с МЦК на платформу "Ленинградская" сделан по принципу "сухие ноги". Теперь на пересадку между ними пассажиры затратят 3-5 минут", - сказал собеседник агентства.

Кроме того, по его словам, в этом году также планируется завершить работы по переносу платформы "Северянин" Ярославского направления ближе к станции МЦК "Ростокино", а станцию "Лихоборы" соединят надземным переходом с платформой НАТИ.

"Сейчас с МЦК можно сделать пересадку на 23 станции метро и на девять платформ пригородного железнодорожного транспорта. С каждой станции можно также пересесть на автобусы, троллейбусы или трамваи", - отметили в пресс-службе.

Там также сообщили, что с начала года МЦК воспользовались свыше 62 млн пассажиров, что на 16,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как ожидается, интервал движения поездов МЦК к концу 2019 года сократится в часы пик с 5 до 4 минут, что даст дополнительных 25% пассажирских мест.