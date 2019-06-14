Ливни с грозами пройдут в Москве после полудня
Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - В послеполуденные часы пятницы в Москве местами ожидаются кратковременные ливневые дожди и усиление ветра, сообщили "Интерфаксу" в столичном метеобюро.
"Во второй половине дня пятницы с прохождением атмосферного фронта местами пройдут ливневые дожди, кое-где сопровождаемые грозами. Порывы ветра при грозе могут достигать 12-17 метров в секунду", - сказал собеседник агентства.
При этом, по его словам, при переменной облачности температура воздуха в Москве поднимется до 24-26 градусов.
В связи с ухудшением погодных условий метеобюро выпустило предупреждение до 21:00 14 июня.
По предварительным прогнозам синоптиков, в субботу в столичном регионе также пройдут дожди, а температура в дневные часы не превысит 20-22 градусов.