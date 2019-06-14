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Власти призвали закрыть летние веранды на время непогоды в Москве в пятницу

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - В связи со сложными погодными условиями в Москве в пятницу рестораторам рекомендовано прекратить работу летних веранд в целях безопасности, заявили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента торговли и услуг столицы.

Рекомендовано также укрепить все конструкции веранд и закрыть зонты.

Ранее столичный главк МЧС выпустил предупреждение на пятницу с сохранением до 10:00 15 июня. Местами в Москве ожидаются гроза, ливни, в отдельных районах град, шквалистое усиление ветра с порывами 15-20 м/с.

Москва

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