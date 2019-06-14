Поиск

За день в Москве выпало 15% июньской нормы осадков

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - По данным на 18:00 с утра пятницы на базовой столичной метеостанции на ВДНХ выпало 11 мм дождей, сообщили "Интерфаксу" метеобюро Москвы и области.

"К вечеру на метеостанции на ВДНХ, по которой ведется летопись московской погоды, выпало 11 мм дождей, что составляет 15% от месячной нормы осадков", - сказал собеседник агентства.

Согласно прогнозам, до конца дня пятницы и в ночь на субботу в Москве и особенно по области еще возможны дожди. В ночь на 15 июня температура воздуха опустится до 14-16 градусов, днем не поднимется выше 20-22 градусов.

Москва ВДНХ

Новости по теме

Новости
Задержание корреспондента "Медузы" Ивана Голунова

Власти Москвы согласовали митинг либертарианцев в поддержку Голунова

На Пречистенке произошел пожар в реконструируемом здании

Ливни с грозами пройдут в Москве после полудня

Ливни с грозами пройдут в Москве после полудня

Что случилось этой ночью: пятница, 14 июня

Экс-главу Волгоградского СК перевели в карантин СИЗО "Лефортово"

Задержание корреспондента "Медузы" Ивана Голунова

"Медуза" опубликует новое расследование Голунова в течение месяца

Задержание корреспондента "Медузы" Ивана Голунова

Фигурант "болотного дела" предстанет перед судом за участие в "марше Голунова"

Фигурант "болотного дела" предстанет перед судом за участие в "марше Голунова"

В Москве открылся первый совмещенный тоннель для машин и метро

Задержание корреспондента "Медузы" Ивана Голунова

Полиция получила жалобу на избиение подростка, задержанного на акции в поддержку Голунова

Полиция получила жалобу на избиение подростка, задержанного на акции в поддержку Голунова

В московском метро произошел сбой в работе автоматов по продаже билетов

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');