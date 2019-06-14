За день в Москве выпало 15% июньской нормы осадков

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - По данным на 18:00 с утра пятницы на базовой столичной метеостанции на ВДНХ выпало 11 мм дождей, сообщили "Интерфаксу" метеобюро Москвы и области.

"К вечеру на метеостанции на ВДНХ, по которой ведется летопись московской погоды, выпало 11 мм дождей, что составляет 15% от месячной нормы осадков", - сказал собеседник агентства.

Согласно прогнозам, до конца дня пятницы и в ночь на субботу в Москве и особенно по области еще возможны дожди. В ночь на 15 июня температура воздуха опустится до 14-16 градусов, днем не поднимется выше 20-22 градусов.