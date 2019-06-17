Убийцу отселили из камеры "Бутырки", в которой сидит бизнесмен Петров

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Мужчина, ранее осужденный за убийство, переведен из камеры фигуранта дела о мошенничестве экс-главы "Липецкого станкостроительного предприятия" Владимира Петрова в следственном изоляторе №2 ("Бутырка").

"В настоящее время администрация изолятора перевела мужчину, который ранее был судим за убийство и грабеж, из камеры Петрова в другую камеру", - сообщил "Интерфаксу" ответственный секретарь комиссии, замруководителя Ассоциации защиты бизнеса Иван Мельников.

Он отметил, что новым соседом Петрова стал обвиняемый в мошенничестве.

Ранее в ходе проверки СИЗО-2 члены ОНК выяснили, что Петров содержится в одной камере с человеком, ранее отбывшим наказание в виде 14 лет лишения свободы за убийство и грабеж.

Владимир и Кирилл Петровы были арестованы по решению суда в конце марта. Как считает следствие, арестованным акционерам вменяется организация мошеннического хищения средств федерального бюджета, выделенных в рамках реализации гособоронзаказа, а также федеральных целевых программ по поддержке оборонно-промышленного комплекса и промышленности.