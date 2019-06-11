В СИЗО "Бутырка" началась проверка по жалобе на размещение арестованных

Там фигуранта дела по экономической статье посадили в камеру к ранее судимому за убийство

Фото: ТАСС, Владимир Гердо

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Управление ФСИН по Москве начало проверку следственного изолятора "Бутырка" в связи с тем, что бизнесмен Владимир Петров, арестованный по экономической статье, оказался в одной камере с подозреваемым убийцей, который ранее уже был судим за убийство. Об этом "Интерфаксу" сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы, замруководителя Ассоциации защиты бизнеса Иван Мельников.

Проверку в СИЗО начали по требованию ОНК, добавил он. Поскольку правозащитники не исключают, что такие нарушения могут иметь массовый характер и что обвиняемых в тяжких преступлениях могут использовать для давления на других арестованных, комиссия готовит обращение к прокурору Москвы.

Содержать в одной камере лиц, впервые привлекаемых к уголовной ответственности, и рецидивистов, тем более, судимых за особо тяжкие преступления, запрещает закон "О содержании под стражей", напомнил Мельников.

По его словам, Владимир Петров, соучредитель АО "Липецкое станкостроительное предприятие", находится под стражей в трехместной камере. Один из соседей предпринимателя был ранее приговорен к 14 годам колонии за убийство. С тех пор он вышел по УДО, а затем его снова арестовали.

В карточке этого человека говорится, что сейчас подозревают в мошенничестве. Мельников допустил, что данные могли быть сфальсифицированы, так как согласно справке руководства изолятора ранее он был судим за убийство и разбой. В общении с членами ОНК сосед Петрова дал им ложную информацию о себе, которую они перепроверяли по электронным базам.

ОНК уже сообщила о ситуации в аппарат уполномоченного по защите прав предпринимателей Бориса Титова и попросила его взять это дело на контроль.

В "Бутырке" есть места, и арестованных можно распределить по камерам в соответствии с законом, считает Мельников. Он напомнил, что в 2017 году бывший высокопоставленный сотрудник "Роскосмоса" Владимир Евдокимов погиб в СИЗО "Водник", после того, как оказался в камере с обвиняемыми в том числе в торговле наркотиками.

Владимир Петров находится в СИЗО с марта. Его обвиняют в мошенническом хищении бюджетных средств, выделенных по гособоронзаказу и через федеральные целевые программы по поддержке ОПК.