В Москве пришли с обыском в музей "Собрание" бизнесмена Якобашвили

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - В Москве в музее "Собрание" на Солянке проходит обыск, подтвердил "Интерфаксу" владелец музея, бизнесмен Давид Якобашвили.

"Да, я знаю, но пока комментировать ничего не могу", - сказал Якобашвили.

Он уточнил, что "пока мы не можем никаких комментариев давать, так как я должен с адвокатами посоветоваться".

Бизнесмен сейчас находится на форуме в Женеве.

Как передает корреспондент "Интерфакса", в настоящее время музей закрыт для посетителей. Сотрудники охраны комментировать ситуацию отказались.

Ранее РБК сообщил об обысках ФСБ в музее "Собрание". По словам одного из источников издания, следственные действия связаны с уголовным делом, которое возбудила ФСБ по жалобе бывшего партнера Якобашвили по бизнесу Бориса Минахи.

Давид Якобашвили - один из основателей компании Вимм-Билль-Данн, которую впоследствии за $5,8 млрд купила PepsiCo. После этой сделки Якобашвили сосредоточился на частных инвестициях.

Музей "Собрание" - частная коллекция, художественный фонд которой насчитывает порядка 20 тыс. экспонатов. Основа коллекции - самоиграющие музыкальные инструменты и механические редкости, в том числе музыкальные шкатулки, органы, оркестрионы, шарманки, механические пианино и рояли, граммофоны и фонографы, аккордеоны, часы и автоматоны. Фонды музея также объединяют предметы декоративно-прикладного искусства, живопись и графику, и обширную коллекцию русской бронзы, в том числе и мелкую пластику мастеров XIX-XX веков, коллекцию старинного русского и зарубежного серебра, стекла и хрусталя.