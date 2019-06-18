Бизнес-омбудсмен предположил связь обысков в музее "Собрание" с бизнес-конфликтом

Он призвал предпринимателей не втягивать силовиков в свои споры, "иначе это никогда не кончится"

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Уполномоченный по защите прав предпринимателей в России Борис Титов назвал "удивительным делом" обыски в музее "Собрание" бизнесмена Давида Якобашвили. Он предположил, что на владельца музея хотят надавить через уголовное дело. Об этом "Интерфаксу" заявили в пресс-службе бизнес-омбудсмена.

Титов отметил, что знает Якобашвили как человека "абсолютно неконфликтного" при ведении бизнеса. "Не зря его выбрали председателем комиссии по этике РСПП (Российский союз промышленников и предпринимателей - ИФ), это, наверное, что-то да означает" - сказал он.

По словам бизнес-омбудсмена, в 80% ситуаций уголовные дела против предпринимателей возбуждают, когда их конкуренты привлекают правоохранительные органы для решения корпоративных конфликтов. Для инициаторов дел важно не добиться осуждения человека, а получить возможность "давить на него через уголовный процесс", считает он.

"В арбитражные процессы никто не верит, следственные органы, вопреки принципу преюдиции, часто не принимают во внимание позицию арбитражных судов, и сами бизнесмены не верят арбитражным судам, потому что знают, как они принимают решения", - объяснил Титов. В этой ситуации бизнесмены устраивают "драки на дубинках", а самой большой дубинкой становится уголовное дело.

Бизнес-омбудсмен призвал предпринимателей не привлекать силовиков для разрешения собственных споров, а решать проблемы в гильдиях, бизнес-сообществе, "иначе это не кончится никогда".

Ранее 18 июня в Москве музей "Собрание", который основал Якобашвили, закрыли из-за обыска. Бизнесмен подтвердил эту информацию "Интерфаксу", но отказался от комментариев до консультаций с адвокатом. Он уточнил, что в данный момент находится в Женеве.

Обыски в музее проводят сотрудники ФСБ, сообщал РБК. Источник портала связал следственные действия с уголовным делом, которое ФСБ возбудила по жалобе бывшего партнера Якобашвили по бизнесу Бориса Минахи.

Давид Якобашвили - один из основателей компании Вимм-Билль-Данн, которую впоследствии за $5,8 млрд купила PepsiCo. После этой сделки Якобашвили сосредоточился на частных инвестициях.

Музей "Собрание" на Солянке - частная коллекция, художественный фонд которой насчитывает порядка 20 тыс. экспонатов. В его собрании самоиграющие музыкальные инструменты и механические редкости, в том числе музыкальные шкатулки, органы, оркестрионы, шарманки, механические пианино и рояли, граммофоны и фонографы, аккордеоны, часы и автоматоны.

Фонды музея также объединяют предметы декоративно-прикладного искусства, живопись и графику, и обширную коллекцию русской бронзы, в том числе и мелкую пластику мастеров XIX-XX веков, коллекцию старинного русского и зарубежного серебра, стекла и хрусталя.