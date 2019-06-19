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В Москве с начала мая 11 человек погибли в авариях с участием мотоциклистов

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - С начала мотосезона в столице произошло сто семьдесят три аварии с участием мотоциклистов, в том числе и со смертельным исходом, сообщили в пресс-службе центра организации дорожного движения Москвы.

"В начале мая в столице стартовал очередной мотосезон, уже произошло сто семьдесят три аварии с участием мотоциклистов, где одиннадцать человек погибли и сто восемьдесят пять пострадали. Основная причина, по которой происходят аварии с участием мотоциклистов, - превышение ими скорости и невнимательность водителей автомобилей", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе в среду.

ЦОДД просит всех участников движения неукоснительно соблюдать ПДД. "Важно напомнить мотолюбителям о необходимости неукоснительного соблюдения скоростного режима, наличия необходимой экипировки. Соблюдение правил дорожного движения и ответственное поведение на дороге позволят сохранить жизни", - подчеркнули в ведомстве.

Центр организации дорожного движения напоминает мотоциклистам, что перед поездкой необходимо проверить техническое состояние мотоцикла.

"Управлять мотоциклом необходимо в мотошлеме, который должен быть и на пассажире, также необходимо использовать мотоэкипировку. При движении следует оценивать дорожную ситуацию, не превышать установленную скорость и избегать рискованных и резких маневров. Важно учитывать погодные условия, прежде чем выезжать на улицы города", - предупреждают в ЦОДД.

Москва

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