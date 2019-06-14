В России скоростной лимит на дорогах предложили увеличить до 130 км/ч

Сейчас допустимый предел скорости на автомагистралях - 110 км/ч

Фото: ТАСС, Иван Гущин

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - В августе 2019 года в России планируют утвердить новый ГОСТ, который позволит устанавливать на дорогах скоростной лимит в 130 км/ч. Как пишет "Коммерсантъ", проект нового стандарта по заказу Росавтодора подготовил Российский дорожный научно-исследовательский институт Минтранса.

Действующие правила дорожного движения ограничивают скорость на автомагистралях (при отсутствии иных знаков) 110 км/ч для легковых машин и мотоциклах, но разрешают собственнику дороги поднять лимит до 130 км/ч. Сейчас такой лимит действует на пяти участках трассы М4, на двух участках М11, все участки принадлежат госкомпании "Автодор" и проезд по ним платный.

Новый ГОСТ впервые введет документальные критерии для введения высокого скоростного режима, объяснили его разработчики. Повысить лимит скорости до 130 км/ч будет можно для участков с колейностью не более 15 мм, на которых в течение года не должно быть очагов ДТП (не больше трех аварий на километр). При увеличении колейности или аварийности скоростной режим будет понижаться. При ухудшении погодных условий владельца трассы обяжут понижать лимит скорости и отражать эти изменения на информационных табло.

Подготовленный стандарт также рекомендует сужать левые полосы на шести- и более полосных магистралях с нынешних 3,75 м до 3,5 м для "выравнивания" скоростей движения транспорта. Кроме того, он вводит требование, чтобы на дороге с шириной обочины меньше 1,5 м каждые три-пять километров обустраивались площадки не менее 3,75 м шириной, отделенные от проезжей части широкой разделительной полосой.

Координатор движения "Синие ведерки" Петр Шкуматов сказал "Коммерсанту", что новый ГОСТ "теоретически" нужен, но его требованиям будут соответствовать только немногие дороги.