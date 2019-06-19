Бастрыкин отстранил от должности главу отдела СКР по Балашихе после жалоб жителей

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Председатель Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин отстранил от должности главу балашихинского отдела ведомства, который не реагировал на жалобы жителей аварийных домов, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

"Следственными органами СК по Московской области по многочисленным обращениям жильцов аварийных домов неоднократно отказывалось в проведении проверок. В связи с этим председатель СК назначил служебные проверки в отношении руководителя следственного отдела по городу Балашихе и его заместителя", - сказала Петренко в среду "Интерфаксу".

Она отметила, что на время проверки глава отдела отстранен от исполнения обязанностей.

Петренко отметила, что на личном приеме у Бастрыкина жительницы Балашихи рассказали о проблеме почти тысячи человек, проживающих в многоквартирном жилом доме 1946 года постройки, который признан администрацией района непригодным.

"Жильцов планировали переселить в другой дом, однако из-за отсутствия оригиналов инвестиционного контракта между ОАО "Мособлкапстрой" и администрацией Балашихи возможности переселения нет", - сказала представитель СК.

По ее словам, заявительницы пожаловались, что проживание в старом доме негативно сказывается на здоровье, также они опасаются его обрушения.

"Александр Бастрыкин дал поручение и.о. руководителя Главного следственного управления СК по Московской области незамедлительно возбудить уголовное дело, в рамках которого дать правовую оценку действиям чиновников, которые более 10 лет под разными предлогами отказывали жильцам аварийных домов в предоставлении нового жилья", - добавила Петренко.