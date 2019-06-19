Против чиновников Балашихи возбудили дело о халатности

По данным следствия, неустановленные чиновники города с 2003 года не предоставляли жилье гражданам, обитающим в непригодных для проживания домах

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Подмосковные следователи после поручения главы Следственного комитета (СК) возбудили уголовное дело о халатности чиновников Балашихи, не предоставлявших квартиры жителям аварийного жилья, сообщила представитель областного главка СК России Ольга Врадий.

"По поручению председателя СК, данному по результатам приема граждан, проведена проверка и возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц администрации Балашихи (ч.1 ст. 293 УК РФ)", - сказала Врадий в среду "Интерфаксу".

По данным следствия, неустановленные пока чиновники Балашихи с 2003 года "ненадлежащим образом исполняли свои должностные обязанности, а именно: не предоставляли жилье гражданам, проживающим в домах, непригодных для проживания, что повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан".

"В ближайшее время будет проведен осмотр дома, допрошены жильцы, а также должностные лица администрации", - заявила Врадий.

Она отметила, что это не единственное уголовное дело, возбужденное в отношении сотрудников балашихинской администрации.

"Так, в производстве следователей находится несколько уголовных дел коррупционной направленности, по одному из которых в числе обвиняемых первый заместитель главы администрации Балашихи Алексей Коваль", - сказала представитель главка.

Ранее в среду официальный представитель СК Светлана Петренко сообщила "Интерфаксу", что председатель ведомства Александр Бастрыкин отстранил от должности главу балашихинского отдела СК и его заместителя, которые не реагировали на многочисленные жалобы жителей аварийных домов, в отношении офицеров начата проверка.

Как пояснила Петренко, на личном приеме у Бастрыкина жительницы Балашихи рассказали о проблеме почти тысячи человек, проживающих в многоквартирном жилом доме 1946 года постройки, который признан администрацией района непригодным.

"Жильцов планировали переселить в другой дом, однако из-за отсутствия оригиналов инвестиционного контракта между ОАО "Мособлкапстрой" и администрацией Балашихи возможности переселения нет", - сказала Петренко.

По ее словам, заявительницы пожаловались, что проживание в старом доме негативно сказывается на здоровье, также они опасаются его обрушения.

"Александр Бастрыкин дал поручение и.о. руководителя Главного следственного управления СК по Московской области незамедлительно возбудить уголовное дело, в рамках которого дать правовую оценку действиям чиновников, которые более 10 лет под разными предлогами отказывали жильцам аварийных домов в предоставлении нового жилья", - добавила Петренко.

Между тем, информированный источник сообщил "Интерфаксу", что сотрудники правоохранительных органов в среду провели следственные действия в отношении главы Пушкинского района Подмосковья Евгения Жиркова, который с 2014 по 2018 год занимал должность главы Балашихи.

По данным источника, в администрации Пушкинского района прошли обыски, которые могут быть связаны с деятельностью Жиркова на посту мэра Балашихи, в частности, с вопросами долевого строительства.