Семь человек пострадали в ДТП с автобусом и "Газелью" в Подмосковье

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Рейсовый автобус столкнулся с "Газелью" в Подмосковье, семь человек пострадали, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе областного главка полиции.

"На 25 км трассы М4 "Дон" в сторону области, в среднем ряду заглох автомобиль "Газель". В него врезался рейсовый автобус", - сказали в пресс-службе.

В результате аварии, по данным полиции, медпомощь понадобилась пяти пассажирам автобуса и обоим водителям.

На месте работают сотрудники полиции, устанавливаются все обстоятельства инцидента.