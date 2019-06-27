Семь человек пострадали в ДТП с автобусом в Калининградской области

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Автобус марки "Mercedes" врезался в впереди двигающуюся легковую машину марки "Peugeot", семь человек получили травмы, сообщили "Интерфаксу" в четверг в пресс-службе ГИБДД РФ.

"Сегодня вечером в Калининграде водитель, управляя рейсовым автобусом "Mercedes Sprinter", следующему по городскому маршруту №82, столкнулся с двигавшейся впереди в попутном направлении автомобилем "Peugeot 407", - сказали в пресс-службе.

По данным Госавтоинспекции, в результате ДТП два пассажира легкового автомобиля и пять пассажиров автобуса получили телесные повреждения.