Власти Москвы заявили, что годовалая девочка умерла в столице не по вине "скорой"

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Смерть годовалой девочки в Москве наступила в связи с закрытием дыхательных путей желудочным содержимым, это произошло спустя два часа, как уехала бригада "скорой помощи", которую вызывала мать из-за температуры ребенка. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пятницу в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы.

"На основании результатов служебного расследования, сообщаем, что смерть ребёнка наступила в результате остро возникшей дыхательной недостаточности, развившейся вследствие закрытия дыхательных путей желудочным содержимым, предположительно молоком или молочной смесью, в результате его аспирации (вдыхания)", - отмечают в пресс-службе.

"По факту размещенной информации в СМИ проведено служебное расследование, в рамках которого проанализированы все аудиозаписи телефонных разговоров диспетчерского пульта станции скорой и неотложной медицинской помощи, данные системы ЕМИАС, карты вызова врачей поликлиники, предварительное патологоанатомическое заключение", - подчеркивают в департаменте.

По словам главного врача станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова Николая Плавунова, чьи слова приводит пресс-служба, в действиях сотрудников "скорой помощи" никаких нарушений обнаружено не было, все они профессионально выполняли свои должностные инструкции.

"15 июня во время вызова фельдшером скорой помощи был поставлен диагноз ветряная оспа, родителям предложена госпитализация. Мама девочки подписала письменный отказ от госпитализации" - сказал он.

"17 июня в 5 ч 18 мин к ребенку была вызвана специализированная педиатрическая бригада СМП. Ребенок был осмотрен, маме были заданы специальные вопросы по поводу дыхания девочки, есть ли свист, шум, изменение голоса, частоты дыхания. Мама девочки не подтвердила каких-либо признаков нарушения дыхания. Врач скорой помощи оставалась с ребенком в течение 30 минут, для того, чтобы контролировать состояние ребёнка, что зафиксировано в карте вызова. В системе ЕМИАС зафиксировано время окончания вызова в 5 ч 48 мин",- добавил Плавунов.

"При таком состоянии достаточно динамического наблюдения ребёнка врачом педиатром поликлиники и продолжение на дому ранее назначенного лечения. Следующий вызов поступил в 8 ч 18 минут, то есть через 2,5 часа после отъезда предыдущей бригады. Со слов вызывающего скорую, ребёнок перестал дышать",- сказал он.

Как подчеркнул главврач Скорой помощи, в течение 10 и 12 минут на место прибыли две бригады - врачебная и реанимационная.

"По прибытию на место ребенок был в состоянии клинической смерти. Врач незамедлительно начала оказание реанимационных мероприятий. К сожалению, несмотря на проводимые мероприятия, спасти ребенка не удалось",- сказал Плавунов.

Ранее сообщалось, что московские следователи расследуют смерть годовалой девочки после отказа бригады "скорой помощи" госпитализировать ее с высокой температурой.

"По данным следствия, вечером 15 июня у девочки 2018 года рождения поднялась высокая температура, и резко ухудшилось состояние здоровья. Родители незамедлительно вызвали скорую помощь, однако ребенка не госпитализировали. Через непродолжительное время малолетняя скончалась дома", - сказала представитель столичного главка Следственного комитета (СК) Юлия Иванова в четверг.

Она отметила, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

"В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. Допрашиваются медицинские сотрудники. Назначена судебно-медицинская экспертиза", - сказала Иванова.