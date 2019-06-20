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Годовалая девочка умерла в Москве после отказа скорой госпитализировать ее

Годовалая девочка умерла в Москве после отказа скорой госпитализировать ее
Архивное фото
Фото: ТАСС, Артем Геодакян

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Московские следователи расследуют смерть годовалой девочки после отказа бригады "скорой помощи" госпитализировать ее с высокой температурой. Об этом сообщила представитель столичного главка Следственного комитета (СК) Юлия Иванова.

"По данным следствия, вечером 15 июня у девочки 2018 года рождения поднялась высокая температура, и резко ухудшилось состояние здоровья. Родители незамедлительно вызвали скорую помощь, однако ребенка не госпитализировали. Через непродолжительное время малолетняя скончалась дома", - сказала Иванова в четверг "Интерфаксу".

Она отметила, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

"В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. Допрашиваются медицинские сотрудники. Назначена судебно-медицинская экспертиза", - сказала Иванова.

Москва

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