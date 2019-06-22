Воздух в Москве в субботу прогреется до +33 градусов

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Столичный главк МЧС России предупреждает москвичей о повышении температуры воздуха до тридцати градусов в субботу.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, по прогнозам синоптиков Росгидромета, днем 22 июня в Москве ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха +30+33 градусов Цельсия.

В связи с прогнозируемыми явлениями в управлении рекомендовали избегать перегрева на солнце, пить больше воды, соблюдать правила безопасности при нахождении на водных объектах и лесопарковых зонах.

В МЧС отметили, что в связи с установившейся жаркой погодой на территории столицы ежедневно проводят патрулирование лесопарковых зон и водоемов около 1,5 тыс. спасателей по более чем 200 маршрутам.

Кроме того, мониторинг с воздуха проводят вертолеты ГКУ "Московский авиационный центр" и 26 беспилотных летательных аппарата.

В управлении добавили, что с целью повышения уровня противопожарной защиты мест организации детского летнего отдыха организовано дежурство поливомоечных машин в трех детских оздоровительных лагерях, расположенных на территории ТиНАО Москвы.