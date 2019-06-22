Поиск

Более 20 рейсов отменили в "Шереметьево" из-за прогнозируемой непогоды

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Более двух десятков рейсов из московского аэропорта "Шереметьево" отменено в связи с прогнозируемой непогодой, сообщает сайт аэропорта в субботу.

"В связи с неблагоприятными метеорологическими условиями в московском регионе, прогнозируется гроза и порывы ветра сегодня, 22 июня, в расписание вылетающих и прибывающих рейсов внесены изменения", - говорится в сообщении.

По данным онлайн-табло аэропорта, отменены внутренние рейсы в Саратов, Казань, Нижний Новгород, Пермь, Волгоград, Ставрополь, Челябинск, Уфу, Саранск, Оренбург, Санкт-Петербург и Воронеж.

Также отменены рейсы за рубеж: в Вильнюс, Минск, Ригу, Хельсинки, Прагу, Бургас и Карши.

Как добавили в пресс-службе "Шереметьево", авиакомпании, выполняющие полеты из аэропорта, заранее проинформировали пассажиров об отменах и задержках части рейсов.

Москва Шереметьево

Новости по теме

Новости

После инцидента с детьми на аттракционе в московском парке завели дело

В одной из квартир Москвы в антисанитарных условиях нашли двух девочек

В московском парке "Сокольники" три ребёнка упали с аттракциона

20 человек задержаны за распитие алкоголя на Хохловской площади в Москве

Суд снова арестовал экс-главу Раменского района по делу об убийстве

Главу Пушкинского района арестовали по делу о взятке

Главу Пушкинского района арестовали по делу о взятке

Площадь лесного пожара на юго-востоке Подмосковья выросла до 80 га

Площадь лесного пожара на юго-востоке Подмосковья выросла до 80 га

Бывшего мэра Балашихи обвинили во взятке в особо крупном размере

Новой протечкой у Тушинского тоннеля занялись прокуроры

В Москве наступит 32-градусная жара

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');