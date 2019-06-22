Более 20 рейсов отменили в "Шереметьево" из-за прогнозируемой непогоды

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Более двух десятков рейсов из московского аэропорта "Шереметьево" отменено в связи с прогнозируемой непогодой, сообщает сайт аэропорта в субботу.

"В связи с неблагоприятными метеорологическими условиями в московском регионе, прогнозируется гроза и порывы ветра сегодня, 22 июня, в расписание вылетающих и прибывающих рейсов внесены изменения", - говорится в сообщении.

По данным онлайн-табло аэропорта, отменены внутренние рейсы в Саратов, Казань, Нижний Новгород, Пермь, Волгоград, Ставрополь, Челябинск, Уфу, Саранск, Оренбург, Санкт-Петербург и Воронеж.

Также отменены рейсы за рубеж: в Вильнюс, Минск, Ригу, Хельсинки, Прагу, Бургас и Карши.

Как добавили в пресс-службе "Шереметьево", авиакомпании, выполняющие полеты из аэропорта, заранее проинформировали пассажиров об отменах и задержках части рейсов.