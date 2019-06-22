Спасатели предупредили о грозе с градом в отдельных районах Москвы

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - МЧС предупреждает москвичей и гостей столицы о грозовом дожде с градом, сообщили "Интерфаксу" в субботу в пресс-службе столичного главка МЧС России.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, по прогнозам синоптиков Росгидромет 22 июня в связи с прохождением холодного фронта по территории Московской области с запада на восток в ближайшие 1-2 часа, с сохранением до конца текущих суток местами в Москве ожидается гроза с дождем, в отдельных районах град, усиление ветра порывами 13-18 м/с.

В ведомстве рекомендовали значительно снизить скорость движения на дорогах и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств.

Кроме того, в министерстве советовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями.

Как сообщалось ранее в субботу, более 20 рейсов отменили в "Шереметьево" из-за прогнозируемой непогоды.