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Около ста рейсов задержаны в аэропортах Москвы из-за тумана

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - На Москву опустился туман, в столичных аэропортах задержана почти сто рейсов.

"Аэропорты московской воздушной зоны аккредитованы по всепогодной категории и готовы принимать рейсы при любой погоде. Тем не менее командиры воздушных судов самостоятельно принимают решения о взлетах и посадках", - сообщили "Интерфаксу" в органах управления воздушным движением московского авиаузла.

Возможны кратковременные задержки продолжительностью до трех часов из-за позднего прибытия воздушных судов.

Тем временем, по данным сервиса "Яндекс.Расписание" в московских аэропортах вечером в четверг задержаны 74 рейса.

Больше всего - в "Шереметьево" - 38, 22 во "Внуково" и 14 в "Домодедово", еще три рейса оттуда отменены.

Уходов на запасные аэродромы по метеоусловиям не зафиксировано.

Москва Шереметьево Внуково Домодедово

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