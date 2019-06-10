"Победа" пожаловалась на задержки рейсов из "Внуково" из-за таможенников

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Авиакомпания "Победа" пожаловалась на задержки рейсов из "Внуково" в Пизу и Бергамо (Италия) из-за действий таможенных служб аэропорта.

"Международные рейсы во "Внуково" задерживаются таможенной службой", - сказал "Интерфаксу" представитель авиакомпании.

По словам осведомленного источника агентства, таможенники отказываются принимать от "Победы" генеральную декларацию в электронном виде, требуют, чтобы та была заполнена вручную. Собеседник агентства уточнил, что пассажиры ожидают посадки в терминале, информации о вылете никакой нет.

"Таможня держит экипаж и требует, чтобы генеральную декларацию заполнили вручную", - добавил он.

Официальный представитель "Победы" сказал, что решение о переходе на подачу таможенной декларации в электронном виде "принято в рамках безбумажной среды в компании и для поддержания государственного вектора на повышение цифровизации".

По данным онлайн-табло на сайте "Внуково", рейс "Победы" в Пизу должен был вылететь в 14.10 мск, но задержан до 15.40 мск; рейс в Бергамо с плановым временем вылета в 14.50 мск отложен до 15.50 мск.

В конце декабря "Победа" сообщила о задержках рейсов из "Внуково" в связи с претензиями сотрудников пограничной службы к технологии посадки пассажиров в самолет. Тех не устраивало, что посадка пассажиров компании из терминала в автобусы начинается раньше прибытия экипажа на борт.

В январе 2019 года "Победа" подала в суд на сотрудников пограничной службы "Внуково", но всего через несколько дней авиакомпания отказалась от иска к пограничникам аэропорта.