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Дождь затопил дорогу к аэропорту "Шереметьево"

Дождь затопил дорогу к аэропорту "Шереметьево"
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - В московском аэропорту "Шереметьево" рекомендовали автомобилистам использовать альтернативный путь проезда к терминалу в связи с подтоплением дороги, сообщили в пятницу в пресс-службе аэропорта.

"В связи с длительными обильными ливневыми осадками произошло подтопление участка дороги в районе Шереметьево-1 (затоплен участок дороги на съезде с Лобненского шоссе на Авиационную улицу и на съезде с Шереметьевского шоссе на Лобненское шоссе). На указанных дорогах затруднено движение автотранспорта", - говорится в сообщении, размещенном на сайте организации.

Там отметили, что для проезда к месту назначения в данном районе на автомобиле рекомендуется использовать альтернативные пути.

Для доступа в терминал "В" пассажирам рекомендовано пользоваться "Аэроэкспрессом" и далее межтерминальным переходом.

Кроме того, между станциями Шереметьево-2 (терминалы D,E,F, аэроэкспресс) и станцией Шереметьево-1 (терминал В) в регулярном режиме курсирует бесплатный поезд в подземном тоннеле, время в пути на котором составляет четыре минуты.

Представитель пресс-службы аэропорта Роман Генис сообщил "Интерфаксу", что на подтопленном участке проводится откачка воды с помощью насосов. Он отметил, что "Шереметьево" работает в штатном режиме, все рейсы выполняются по расписанию.

Москва Шереметьево

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