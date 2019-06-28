В Москве на женщину упало дерево в Воронцовском парке

Она умерла в больнице в ночь на пятницу

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - В одной из больниц Москвы умерла 59-летняя женщина, на которую в Воронцовском парке из-за ветра упало дерево. Об этом "Интерфаксу" сообщил информированный источник.

Инцидент произошел в четверг, 27 июня. Пострадавшую госпитализировали, она умерла в ночь на пятницу.

По словам собеседника агентства, всего в Москве из-за порывов ветра и сильного дождя пока упало десять деревьев.

Ранее в столичном метеобюро сообщили, что со второй половины дня среды в Москве выпала почти треть июньской нормы дождей.

Из-за ливней затопило дорогу к аэропорту "Шереметьево". В пресс-службе предприятия сообщили, что рейсы задерживать не будут и предупредили пассажиров, что им лучше выбирать альтернативные маршруты.