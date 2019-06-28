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Власти Москвы пообещали избежать большого роста населения в кварталах реновации

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Серьезного прироста населения внутри района, где разрабатываются проекты планировки реновации жилья, не предвидится, заявила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

"По разрабатываемым проектам серьезного прироста внутри района не предвидится. В среднем он составит не более 4%. В то же время, дома, которые строятся по этой программе, по площади больше старых", - заявила Княжевская в интервью "Российской газете".

Она напомнила, что переселяемым жителям гарантирована жилая площадь новой квартиры не менее той, что была у них в пятиэтажке. "Но в многоквартирном доме есть еще и другие помещения - коридоры, санузлы, кладовки, лоджии и другие, которые должны соответствовать современным требованиям. Площадь этих сегментов, безусловно, выше", - подчеркнула председатель Москомархитектуры.

Кроме того, она напомнила, что каждый переселенец вправе докупить площадь до 100 квадратных метров.

"Наконец, увеличение площади новой застройки происходит за счет вспомогательных объектов: лифтовых холлов, технических этажей, пожарных переходов и других. Поэтому некорректно сравнивать жилые площади существующей застройки и проектные, в новых домах", - отметила Княжевская.

Перед лицом реновации

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1 июля президент России подписал закон о реновации жилого фонда. Несмотря на акции против этого закона и самой программы реновации, за включение своего жилища в проект высказались в итоге жители примерно 90% домов (4079 дома из 4543). Жители 276 домов от программы реновации отказались. Закон гарантирует обитателям коммуналок в домах, включенных в реновацию, отдельные квартиры. Вводится очередность сноса домов по программе реновации - сначала с большим износом, затем - с меньшим.Хрущевки, а в программу реновации вошли не только они, в свое время стали ответом на вопрос обеспечения граждан СССР жильем. Быстровозводимые дома решали задачу переселения жителей сел, расселения бараков и коммуналок, строительства моногородов.Массово сооружавшиеся панельные или кирпичные дома заполнили не только городское пространство - они вошли в отечественное кино, фотографию, литературу, став декорациями городских драмВ текущем тысячелетии власти Москвы решили, что многие подобные строения проще снести, чем ремонтироватьТаким образом повсеместный ремонт, уже ставший визитной карточкой города, проник с московских улиц в дома жителей. Как всегда в таких случаях, после жителей с вызовами столкнется, очевидно, и местный малый бизнес.7 июля на Московском урбанистическом форуме публике был представлен макет, представляющий собой этаж новой московской новостройки, предназначенной для переселения жителей домов, попавших под действие программы реновации. 9 июля в квартирах и комнатах макета многолюдно, периодически перед входом в "дом" образуется очередь, и это несмотря на то, что попасть в квартиры можно не только через импровизированный подъезд, но и через "балконы" квартир.Посетители не едины во мнениях: размер ванн, кухонь, коридоров и комнат, равно как и цвет обоев макета, вызывает ровно три реакции: одобрение, равнодушие и несогласие. Но есть и безусловный фаворит – потолок. Его высотой, кажется, довольны абсолютно все. Или, как минимум, не разочарованы. Противники программы, настаивают на своем праве распоряжаться своими жилищными условиями по собственному усмотрению и находят привлекательность этих условий не только в количестве и качестве квадратных метров, но и в самой той атмосфере окружающей их Москвы, которую составляют их двор, вид из окна, парк у домаМэр Москвы Сергей Собянин отметил беспрецедентный для России уровень общественного обсуждения программы. "Невозможно найти москвича, который не знал бы об этой программе и сформировал отношение к ней. Более того, во всей России внимательно следили за этой дискуссией", - заявил мэр на пленарном заседании 7-го Московского гражданского форума.
1 июля президент России подписал закон о реновации жилого фонда. Несмотря на акции против этого закона и самой программы реновации, за включение своего жилища в проект высказались в итоге жители примерно 90% домов (4079 дома из 4543). Жители 276 домов от программы реновации отказались. Закон гарантирует обитателям коммуналок в домах, включенных в реновацию, отдельные квартиры. Вводится очередность сноса домов по программе реновации - сначала с большим износом, затем - с меньшим.
Москва

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