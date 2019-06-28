Власти Москвы пообещали избежать большого роста населения в кварталах реновации

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Серьезного прироста населения внутри района, где разрабатываются проекты планировки реновации жилья, не предвидится, заявила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

"По разрабатываемым проектам серьезного прироста внутри района не предвидится. В среднем он составит не более 4%. В то же время, дома, которые строятся по этой программе, по площади больше старых", - заявила Княжевская в интервью "Российской газете".

Она напомнила, что переселяемым жителям гарантирована жилая площадь новой квартиры не менее той, что была у них в пятиэтажке. "Но в многоквартирном доме есть еще и другие помещения - коридоры, санузлы, кладовки, лоджии и другие, которые должны соответствовать современным требованиям. Площадь этих сегментов, безусловно, выше", - подчеркнула председатель Москомархитектуры.

Кроме того, она напомнила, что каждый переселенец вправе докупить площадь до 100 квадратных метров.

"Наконец, увеличение площади новой застройки происходит за счет вспомогательных объектов: лифтовых холлов, технических этажей, пожарных переходов и других. Поэтому некорректно сравнивать жилые площади существующей застройки и проектные, в новых домах", - отметила Княжевская.