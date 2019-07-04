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Власти Москвы пообещали, что новостройки реновации простоят больше 100 лет

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Дома, построенные в Москве в рамках программы реновации, будут служить больше 100 лет, заявил в четверг департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

При этом он подчеркнул, что часто жилье, даже не являясь ветхим или аварийным, начинает устаревать морально.

"То, что раньше было хорошо, сегодня уже прошлый век. Люди это понимают - где живет молодое поколение, и где живут они. Это уже морально-психологический дискомфорт", - подчеркнул Левкин.

Программа реновации была утверждена в августе 2017 года. По ней предполагается снести больше пяти тысяч домов и переселить в новостройки больше миллиона москвичей.

Сергей Левкин Москва

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