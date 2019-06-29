Власти Москвы ликвидировали подтопление на подъезде к "Шереметьево"

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - На подъезде к московскому аэропорту "Шереметьево" ликвидировали подтопление, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

"На участках дорог по улице Авиационная и Лобненскому шоссе рядом с аэропортом "Шереметьево" ликвидировали последствия подтопления. По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьёва дополнительно были направлены мобильные перекачивающие станции. (...) Рано утром движение транспорта на подъезде к "Шереметьево" было открыто", - приводятся в сообщении слова главы министерства Алексея Гержика.

С проезжей части откачали более 7 тысяч кубометров воды, продолжаются работы по очистке ливневой канализации и очистке проезжей части.

Дождь, начавшийся в Москве вечером 26 июня и продолжающийся до сих пор, затопил в пятницу, 28 июня, дорогу к аэропорту "Шереметьево". В пресс-службе организации рекомендовали автомобилистам использовать альтернативные пути проезда к аэропорту или пользоваться "Аэроэкспрессом".