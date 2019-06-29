Поиск

Власти Москвы ликвидировали подтопление на подъезде к "Шереметьево"

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - На подъезде к московскому аэропорту "Шереметьево" ликвидировали подтопление, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Подтопление дороги к "Шереметьево"

"На участках дорог по улице Авиационная и Лобненскому шоссе рядом с аэропортом "Шереметьево" ликвидировали последствия подтопления. По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьёва дополнительно были направлены мобильные перекачивающие станции. (...) Рано утром движение транспорта на подъезде к "Шереметьево" было открыто", - приводятся в сообщении слова главы министерства Алексея Гержика.

С проезжей части откачали более 7 тысяч кубометров воды, продолжаются работы по очистке ливневой канализации и очистке проезжей части.

Дождь, начавшийся в Москве вечером 26 июня и продолжающийся до сих пор, затопил в пятницу, 28 июня, дорогу к аэропорту "Шереметьево". В пресс-службе организации рекомендовали автомобилистам использовать альтернативные пути проезда к аэропорту или пользоваться "Аэроэкспрессом".

Москва Шереметьево

Новости по теме

Новости

В столице задержали подозреваемых в подделке подписей на выборах в Мосгордуму

В столице задержали подозреваемых в подделке подписей на выборах в Мосгордуму
Снос московских пятиэтажек

За два года почти 30 тыс. москвичей переедут в новые квартиры по программе реновации

Прокуратура потребовала наказать полицейских, отпустивших "отравителя с Хохловки"

Прокуратура потребовала наказать полицейских, отпустивших "отравителя с Хохловки"

Новый музейный комплекс появится на Красной площади в 2021 году

Движение поездов на станции "Сходня" в Подмосковье восстановят после двух часов дня

Дождь затопил дорогу к аэропорту "Шереметьево"

Дождь затопил дорогу к аэропорту "Шереметьево"

Московские власти объяснили внезапное закрытие Хохловской площади

Московские власти объяснили внезапное закрытие Хохловской площади

Около ста рейсов задержаны в аэропортах Москвы из-за тумана

Около ста рейсов задержаны в аэропортах Москвы из-за тумана

"Отравителя с Хохловки" не взяли на работу в полицию

"Отравителя с Хохловки" не взяли на работу в полицию

Второй арестованный в Москве отравитель оказался лже-полицейским

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');