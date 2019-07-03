Политехнический музей в Москве откроют в ноябре 2020 года

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Территорию Политехнического музея, где будет расположен музейный парк, откроют ко Дню города 7 сентября в этом году, полностью музей возобновит работу в ноябре 2020 года, сообщил министр культуры РФ Владимир Мединский.

"Ведётся большущая работа, это сложная стройка, включающая в себя реконструкцию и реставрацию. Мы надеемся, что, согласно взятым обязательствам, с учетом того, что внешние работы частично делаются правительством Москвы, мы полностью откроем фасад здания, крышу и музейный парк ко Дню города в этом году", - сказал Мединский журналистам в среду.

После открытия внешней части реставрационные работы будут проводиться внутри здания. По словам министра, планируется создать большую пешеходную зону от парка "Зарядье" до Политехнического музея.

Полностью Политехнический музей планируется открыть к ноябрю 2020 года, уточнил министр.

"Мы мечтаем, что к ноябрю 2020 года музей распахнёт свои двери. По тем амбициозным планам, которые созданы командой музея, это будет большой и необычный музей мирового уровня", - сказал Мединский.

Также в сентябре планируется открыть "холодную галерею", которая находится на уровне фундамента Политехнического музея. После реконструкции музей оснастят современными инженерными системами, которые создадут специальный микроклимат для хранения экспонатов.

Политехнический музей - один из старейших научно-технических музеев мира. В сентябре 2010 года по поручению президента РФ начался процесс создания музея науки на его базе.

Проект реставрации японского архитектора Дзюнья Исигами был выбран по итогам международного конкурса в 2011 году. Реконструкция в здании на Новой площади началась в январе 2015 года, экспонаты переехали на другие площадки. Первоначально планировалось, что работы будут завершены в 2018 году, однако из-за технологических сложностей срок их окончания был перенесен на 2020 год.

В ходе работ увеличена площадь музея с 32 тысяч квадратных метров до 48 тысяч квадратных метров. Северный и южные дворы здания оборудуют стеклянными кровлями-куполами.