Экс-глава "Интеко" после допроса стал свидетелем по делу о хищениях

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Бывший президент компании "Интеко" Олег Солощанский освобожден после допроса, он стал свидетелем по уголовному делу о хищениях, сообщил "Интерфаксу" источник в окружении бизнесмена.

"Солощанский был отпущен после допроса примерно в 2:30 ночи. Его допрашивали как свидетеля по уголовному делу о причинении ущерба при реконструкции Политехнического музея", - сказал собеседник агентства.

По его словам, Солощанский в строительных работах на этом объекте не участвовал, но намерен сотрудничать со следствием.

Адвокат бизнесмена Александр Аснис подтвердил "Интерфаксу" эту информацию, отметив, что "следственные действия с Солощанским как со свидетелем будут продолжаться".

Накануне информированный источник сообщил, что следователи пришли с обыском в квартиру Солощанского в Гранатном переулке в центре Москвы. Экс-президент "Интеко" подтвердил журналистам, что к нему пришли сотрудники правоохранительных органов, позже его телефон стал не доступен.

"Интерфакс" не располагает официальными комментариями правоохранительных органов по этому поводу.

Группа компаний "Интеко" - крупный российский девелопер, созданный супругой бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Еленой Батуриной. ГК "Интеко" работает на рынке недвижимости почти 20 лет, она реализовала 80 девелоперских проектов совокупной площадью 4,5 млн кв.м.

В 2011 году "Интеко" приобрели владелец Бинбанка Микаил Шишханов (95%) и один из ее кредиторов Сбербанк (5%). В 2017 году Бинбанк столкнулся с финансовыми проблемами, попал под санацию, а "Интеко" перешла к банку непрофильных активов.

Солощанский был топ-менеджером компании с 2001 года. После смены собственника в 2011 году он стал президентом группы, а в конце 2017 года покинул ее.