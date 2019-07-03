Мэрия Москвы отказалась согласовать акцию в защиту сестер Хачатурян 6 июля

Организаторы ее перенесут, им важно согласовать шествие, чтобы полиция могла защитить участников в случае нападений

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Организаторы акции в защиту сестер Хачатурян решили ее перенести с ближайшей субботы на 27 июля, поскольку мэрия Москвы отказалась согласовать марш 6 июля по всем маршрутам, которые ей предлагали. Об этом заявители акции сообщили "Интерфаксу".

Они выразили уверенность, что добьются согласовании акции "при правильном напоре". Они считают важным провести согласованный марш, поскольку "понимают страх перед полицейским насилием и финансовыми рисками", говорится в их заявлении.

Одна из заявителей акции Алена Попова выложила ответ чиновников в фейсбуке. По ее словам, сначала шествие планировали в центре города. Мэрия отказалась его согласовать и предложила провести демонстрацию по улице Перерва и после нее митинг на пересечении Перервы и Люблинской улицы. Организаторы от этого варианта отказались и предложили альтернативный маршрут, на который в мэрии уже не отреагировали.

По утверждению организаторов, заявительницам марша угрожают сторонники родственников сестер Хачатурян, которые выступают против акций в их поддержку, а также представители женоненавистнической группы "Мужское государство". "Нам стало известно, что марш могут атаковать мужчины с перцовками, а без полиции - то есть без согласования с мэрией - нам будет нечем от них защититься", - говорится в заявлении.

В связи с переносом акции ее заявители предложили продолжить 6 июля очередь пикетов в поддержку сестер на Болотной площади у памятника "Дети - жертвы пороков взрослых" или у собственных домов.

Дело сестер Хачатурян

Трех сестер обвиняют в убийстве 57-летнего отца Михаила Хачатуряна. Его нашли мертвым в межквартирном холле их дома на Алтуфьевском шоссе. Причиной смерти стали множественные ножевые ранения.

В убийстве обвинили трех дочерей Хачатуряна, 19-летнюю Крестину, 18-летнюю Ангелину и 17-летнюю младшую сестру. Сначала всех трех девушек арестовали, но в сентябре их перевели под домашний арест. В последний раз меру пресечения для них продлили до 28 июля.

18 июня стало известно, что в окончательной редакции обвинения сестрам вменяют убийство по предварительному сговору и им грозит до двадцати лет колонии. В обвинении указано, что следствие учло, что убитый ими отец долгие годы применял к ним физическое и сексуальное насилие. В начале июля адвокат Алексей Липцер сказал, что дело младшей из трех сестер суд будет рассматривать отдельно, так как экспертиза признала ее невменяемой.

Освещающие дело сестер журналистки Дина Карпицкая ("Комсомольская правда") и Ева Меркачева ("Московский Комсомолец", зампред Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы) 2 июля подали в ГУ МВД Москвы жалобу на угрозы со стороны Арсена Хачатуряна, племянника убитого. Они обвинили его в попытках помешать журналистской деятельности.