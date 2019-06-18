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Защита сестер Хачатурян обжаловала окончательную редакцию их обвинения

Адвокаты считают их невиновными, поскольку они действовали из необходимой обороны

Защита сестер Хачатурян обжаловала окончательную редакцию их обвинения
Одна из сестер Ангелина Хачатурян в Мосгорсуде
Фото: ТАСС, Артем Геодакян

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Защита трех сестер Хачатурян, которых обвиняют в убийстве отца, направила жалобы председателю Следственного комитета Александр Бастрыкину на окончательную редакцию обвинительного заключения. Об этом говорится в заявлении адвокатов Алексея Липцера, Алексея Паршина и Ярослава Пакулина, поступившем в "Интерфакс".

14 июня сестер обвинили в убийстве отца группой лиц по предварительному сговору. Им вменили пункт "ж" части 2 статьи 105 Уголовного кодекса. Она предполагает наказание от восьми до двадцати лет лишения свободы. Одновременно следствие учло, что убитый ими отец долгие годы применял к ним физическое и сексуальное насилие.

"Наши подзащитные являются жертвами жестокого насилия и циничной безнаказанности, и не могут быть привлечены к ответственности за убийство по предварительному сговору. На данный момент никем не оспаривается, что девушки жили в условиях, когда каждая из них постоянно испытывала угрозы собственной жизни и жизни своих сестер. В условиях относительной изоляции они были уверены в невозможности получить внешнюю помощь, что делало ситуацию безвыходной", - указывают адвокаты.

Защита будет настаивать на полной невиновности сестер, так как они пытались "остановить неизбежные страшные преступления, которые совершались против них", говорится в заявлении. По мнению адвокатов, их подзащитные находились в ситуации необходимой обороны.

57-летнего Михаила Хачатуряна нашли убитым в межквартирном холле дома в Москве в июле 2018 года. Он погиб от многочисленных колото-резаных ранений. По подозрению в его убийстве задержали трех его дочерей, которым было 19, 18 и 17 лет. Сначала их арестовали, но в сентябре 2018 года Басманный суд изменил им меру пресечения на запрет определенных действий. Экспертиза признала двух старших сестер вменяемыми и установила, что младшая в момент убийства отца не отдавала отчет своим действиям.

сестры Хачатурян Михаил Хачатурян

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