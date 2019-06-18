Защита сестер Хачатурян обжаловала окончательную редакцию их обвинения

Адвокаты считают их невиновными, поскольку они действовали из необходимой обороны

Одна из сестер Ангелина Хачатурян в Мосгорсуде Фото: ТАСС, Артем Геодакян

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Защита трех сестер Хачатурян, которых обвиняют в убийстве отца, направила жалобы председателю Следственного комитета Александр Бастрыкину на окончательную редакцию обвинительного заключения. Об этом говорится в заявлении адвокатов Алексея Липцера, Алексея Паршина и Ярослава Пакулина, поступившем в "Интерфакс".

14 июня сестер обвинили в убийстве отца группой лиц по предварительному сговору. Им вменили пункт "ж" части 2 статьи 105 Уголовного кодекса. Она предполагает наказание от восьми до двадцати лет лишения свободы. Одновременно следствие учло, что убитый ими отец долгие годы применял к ним физическое и сексуальное насилие.

"Наши подзащитные являются жертвами жестокого насилия и циничной безнаказанности, и не могут быть привлечены к ответственности за убийство по предварительному сговору. На данный момент никем не оспаривается, что девушки жили в условиях, когда каждая из них постоянно испытывала угрозы собственной жизни и жизни своих сестер. В условиях относительной изоляции они были уверены в невозможности получить внешнюю помощь, что делало ситуацию безвыходной", - указывают адвокаты.

Защита будет настаивать на полной невиновности сестер, так как они пытались "остановить неизбежные страшные преступления, которые совершались против них", говорится в заявлении. По мнению адвокатов, их подзащитные находились в ситуации необходимой обороны.

57-летнего Михаила Хачатуряна нашли убитым в межквартирном холле дома в Москве в июле 2018 года. Он погиб от многочисленных колото-резаных ранений. По подозрению в его убийстве задержали трех его дочерей, которым было 19, 18 и 17 лет. Сначала их арестовали, но в сентябре 2018 года Басманный суд изменил им меру пресечения на запрет определенных действий. Экспертиза признала двух старших сестер вменяемыми и установила, что младшая в момент убийства отца не отдавала отчет своим действиям.