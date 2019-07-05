В "Москва-сити" провели эвакуацию чиновников правительства

В здании, которое занимают несколько министерств, сработала пожарная сигнализация

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - В "Москва-сити" эвакуировали здание правительственного комплекса, куда переехали Минсвязи, Минпромторг и Минэкономразвития. 5 июля в здании сработала пожарная сигнализация, сообщил "Интерфакс" источник в одном из этих ведомства.

В 10:09 сирена замолчала, и сотрудники начали возвращаться на рабочие места, уточнил пресс-секретарь Минсвязи Евгений Новиков. Источник еще в одном ведомстве, разместившемся в этом здании, подтвердил, что пожарная тревога отменена.

Причиной срабатывания сигнализации могло стать возгорание бытового прибора, предположил один из собеседников агентства.