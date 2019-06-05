В Москве началась новая волна "минирований"

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Столица в среду переживает очередную массовую волну сообщений об угрозах взрыва на объектах города, сообщил "Интерфаксу" осведомлённый источник.

"На данный момент поступили сообщения о примерно 50 объектах, везде проходит угроза взрыва, информация проверяется",- сказал собеседник агентства.

Он затруднился уточнить, из скольких зданий проводятся эвакуации, но отметил, что среди "заминированных" - здание Госдумы. При этом сообщения продолжают поступать.

Ранее сообщалось о "минировании" двух отелей в центре Москвы и торгового центра "Охотный ряд".

Осведомленный источник подчеркнул, что большая часть из сигналов не подтвердилась.

"Работа продолжается, но на данный момент можно констатировать, что большая часть сообщений - ложные",- сказал собеседник агентства.

"Интерфакс" не располагает официальным подтверждением этой информации.