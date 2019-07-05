Власти Москвы пообещали не заваривать мусоропроводы в многоэтажках

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Мусоропроводы в столичных многоквартирных домах сохранятся и после 1 января 2020 года, когда по всей территории города начнется программа раздельного сбора мусора, сообщил руководитель департамента ЖКХ Москвы Александр Соловьев.

"Сразу хочу всех успокоить, мы сейчас об этом часто говорим: а что будет с мусоропроводами? А не будет ли штрафов? Я могу рассказать уверенно: никаких мер жестких по штрафам, по завариванию мусоропровода правительство Москвы не планирует", - сказал Соловьев на Московском урбанистическом форуме в пятницу.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что москвичи созрели для раздельного сбора мусора, и эта система заработает по всей территории города с 1 января 2020 года.