Томский губернатор уволил виновного в срыве мусорной реформы

С 1 июля в Томске перестали вывозить мусор: старые контейнеры с помоек убрали, а новых не поставили

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Губернатор Томской области Сергей Жвачкин потребовал от мэра Томска Ивана Кляйна снять с должностей виновных в срыве мусорной реформы, сообщила пресс-служба администрации региона. Сам он отправил в отставку начальника департамента природных ресурсов региона Романа Мазура.

По оценке губернатора, Томск оказался не готов к началу мусорной реформы. Объяснения от чиновников он принимать отказался.

Жвачкин потребовал в кратчайшие сроки построить систему вывоза отходов и подготовить план со сроками по строительству объектов для сортировки мусора и по оборудованию свалок.

Он поручил Кляйну возглавить штаб по исправлению ситуации и следить за этим ежедневно.