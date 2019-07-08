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Томский губернатор уволил виновного в срыве мусорной реформы

С 1 июля в Томске перестали вывозить мусор: старые контейнеры с помоек убрали, а новых не поставили

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Губернатор Томской области Сергей Жвачкин потребовал от мэра Томска Ивана Кляйна снять с должностей виновных в срыве мусорной реформы, сообщила пресс-служба администрации региона. Сам он отправил в отставку начальника департамента природных ресурсов региона Романа Мазура.

По оценке губернатора, Томск оказался не готов к началу мусорной реформы. Объяснения от чиновников он принимать отказался.

Жвачкин потребовал в кратчайшие сроки построить систему вывоза отходов и подготовить план со сроками по строительству объектов для сортировки мусора и по оборудованию свалок.

Он поручил Кляйну возглавить штаб по исправлению ситуации и следить за этим ежедневно.

Ранее Томскую область поделили на восемь зон, для которых выбрали по конкурсу своего оператора по обращению с отходами. В самом Томске и Томском районе конкурс выиграло муниципальное предприятие "Спецавтохозяйство". Начать работу в срок оно не смогло, так как итоги конкурса один из его участников оспорил в суде.

С 1 июля жители Томска начали жаловаться чиновникам и в СМИ о том, что у них перестали вывозить мусор, старые контейнеры убрали, а новые на площадки не привезли. По данным мэрии, прежний оператор, компания "Сорнет", преждевременно увезла свои контейнеры, хотя с ней договорились, что она этого делать не будет.

Томск Сергей Жвачкин Иван Кляйн Томская область

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