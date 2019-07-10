Собянин обещал льготы для строителей коммерческой недвижимости на окраинах Москвы

За счет этого он рассчитывает увеличить число рабочих мест за пределами ТТК

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Мэрия Москвы приняла постановление о финансовых льготах для инвесторов, которые строят коммерческую недвижимость за пределами Третьего транспортного кольца (ТТК). Это позволит снизить себестоимость строительства или реконструкции в пределах 10%, заявил мэр Сергей Собянин.

Чиновники решили таким образом стимулировать строительство, которое создает рабочие места за пределами ТТК и за счет сокращения маятниковой миграции трудящихся из окраин в центр города снизить нагрузку на транспорт и улучшить экологию. Собянин отметил, что дефицит рабочих мест за пределами ТТК "по-прежнему ощущается достаточно сильно".

В Москве в первый год строительства или реконструкции застройщик вносит в городской бюджет дополнительный повышенный платеж за земельный участок. Конкретная сумма в зависимости от плотности застройки составляет от 5% до 80% кадастровой стоимости. Для объектов за ТТК этот дополнительный платеж отменили. Для застройщиков жилья его сохранят.

По словам Собянина, даже экономия в 8-10% "радикально улучшит экономику многих проектов, которые в прежних условиях были просто-напросто нерентабельными". Кроме того, строительство на месте промзон сбалансированных районов с достаточным количеством магазинов и офисов позволит снизить стоимость аренды, это плюс для малого бизнеса, отметил мэр.

Бюджет от этой льготы ничего не потеряет, так как недополученные платежи возместятся за счет роста инвестиций в строительство и налогов на бизнес, который будет работать в новых офисах и магазинах.

В 2010 году в центре Москвы было 43% рабочих мест, сейчас, по словам Собянина, их доля сократилась до 35% и обеспеченность рабочими местами улучшилась в 99% районов.