В мэрии Москвы пока не приняли решения об ограничении неэкологичного транспорта

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Правительство Москвы ведет проработку вопроса об ограничении движения в Москве транспорта низких экологических классов, однако конкретных решений пока нет. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента транспорта столицы в среду.

"Инициатива предложена Советом по правам человека. Многие мировые города начинали ограничительные меры с самого загрязняющего атмосферу транспорта - грузовиков и больших межрегиональных автобусов", - сказал собеседник агентства.

По его словам, отдельные решения будут выработаны для легкового транспорта, "особенно для тех, у кого автомобиль - это единственный способ передвижения, например маломобильных граждан".

"Правительство Москвы ведёт проработку этого вопроса, конкретных решений ещё нет, но здоровье и безопасность горожан всегда для нас на первом месте", - добавили в пресс-службе.

Ранее о поддержке такой инициативы СПЧ стало известно из письма мэра Москвы Сергея Собянина.

"Правительство Москвы поддерживает вашу инициативу, готово оказать содействие в решении вопроса по введению в городе Москве зон с ограничением въезда транспортных средств низких экологических классов в отношении всех транспортных средств, администрируемых средствами фотовидеофиксации, и благодарит вас за неравнодушное отношение к вопросам улучшения экологии, в том числе в городе Москве", - говорилось в письме Собянина в СПЧ, имеющемся в распоряжении "Интерфакса".

Собянин уточнил в письме, что ответственным за проработку вопроса ограничения въезда в Москву транспорта низких экологических классов назначен заместитель мэра столицы Максим Ликсутов.

"За несколько лет городской наземный пассажирский транспорт стал экологичным более чем на 100%. Закупаемые с 2013 года автобусы соответствуют высокому экологическому классу двигателя Евро-5. В настоящее время автобусный парк перевозчика ГУП "Мосгортранс" обновлен на 100%", - пояснил мэр в письме.