В Москомархитектуре заверили, что Юго-Восточная хорда не затронет ядерный могильник

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Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Москомархитектура прокомментировала статью издания The Village, в которой сообщалось, что часть Юго-Восточной хорды вместе с мостом через Москву-реку пройдет в районе Москворечье-Сабурово рядом с могильником завода полиметаллов, где захоронены радиоактивные отходы урановых и ториевых руд.

В пресс-службе Москомархитектуры рассказали, что часть площадки "Московского завода полиметаллов" действительно попадает в границы проекта планировки территории, где будут проводиться строительные работы, и что там действительно есть участки с особыми экологическими условиями.

Между тем в столичном ведомстве заверили, что часть Юго-Восточной хорды, которая проектируется, не затрагивает участки со старыми радиоактивными отходами.

В ведомстве заявили, что разработка проектной документации предусматривает инженерно-экологические изыскания, а также исследования и оценку радиационной обстановки территории.

В публикации интернет-издания The Village отмечалось, что в зоне прокладки Юго-Восточной хорды окажется могильник радиоактивных веществ - урана и тория. При проведении строительных работ радиоактивные отходы поднимутся на поверхность. Зараженная пыль, скорее всего, попадет в воздух и воду, а радиация разнесется по городу, что приведет к экологической катастрофе городского масштаба. Издание отмечает, что превышение радиации заметно в 50–60 метрах от платформы Москворечье, а работы на противоположном берегу уже начались.

Строительство ЮВХ планировали начать в этом году. В полном объёме работы на объекте развернутся в 2020 году. По словам заммэра Москвы Марата Хуснуллина, ЮВХ собираются построить в три этапа. Завершить проект предполагается до конца 2025 года. Протяженность магистрали на участке от шоссе Энтузиастов до 35 км МКАД составит 36 км, из которых 11 км приходятся на уже существующую улично-дорожную сеть. ЮВХ пройдет через десять районов Москвы и пересечет пять существующих магистралей.