"Коммерсантъ" нашел радиоактивное загрязнение в районе Коломенского

Вид на здание Московского завода полиметаллов на Каширском шоссе. Архивное фото Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Следы радиоактивного загрязнения обнаружены в районе Москворечье-Сабурово близ музея-заповедника "Коломенское", сообщает "Коммерсантъ".

Корреспондент издания с дозиметром проверил участки на склоне берега Москвы-реки рядом с Московским заводом полиметаллов: у забора завода были зафиксированы показания в 152 и 634 мкр/ч (при естественном радиационном фоне в 20 мкр/ч). У подошвы склона дозиметр и вовсе показал пороговое значение в 999 мкр/ч. Таким образом, радиационный фон в этом месте был превышен в 50 раз.

Журналист также обнаружил на склоне три пронумерованных участка с углублениями в полметра, огороженных лентой с прикрепленными листами с надписью "участок радиоактивного загрязнения".

"Ъ" напоминает, что в апреле этого года эксперты "Радона" и МЧС провели в этом месте инспекцию склона берега и обнаружили два "очага радиоактивного загрязнения".

Именно в этом районе должен пройти участок Юго-Восточной хорды вместе с мостом через Москву-реку. Ранее сообщалось, что при строительстве будет затронут могильник Московского завода полиметаллов, где захоронены радиоактивные отходы урановых и ториевых руд.

В Москомархитектуре подтвердили, что там есть участки с особыми экологическими условиями, но заверили, что хорда не затрагивает участки со старыми радиоактивными отходами.

В ФГУП "Радон", которое специализируется на обращении с радиоактивными отходами, изданию подтвердили, что проводят проверку склона Москвы-реки между музеем-заповедником Коломенское, железнодорожным мостом Курского направления и Московским заводом полиметаллов.

"Коммерсантъ" обратился в "Радон" с просьбой прокомментировать возможную угрозу здоровью жителей, но на предприятии ограничились ответом о ежегодном радиационном мониторинге города и удовлетворительной характеристике радиационной обстановки.

Издание напоминает, что в 2013 году сам Московский завод полиметаллов направлял в окружную комиссию ЮАО замечания по проекту строительства моста в этом месте, указывая на "оползневый характер склона" у юго-восточной границы завода.

Как заявил "Коммерсанту" глава энергетической программы "Гринписа России" Рашид Алимов, специалисты "Радона" постоянно ведут работу на склоне, заменяя грунт. Но по весне он съезжает и все приходится повторять. Он убежден, что любое строительство в этом районе привет к тому, что будет затронут зараженный грунт. Его частицы при попадании в легкие могут привести к раку.